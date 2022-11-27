Bakan Kirişci: Artık bölgesel değil, global oyuncuyuz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığınca Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kadroları ve kurallarıyla örnek bir hareket olduğunu söyledi.

"462 BİN KİLOMETREKARELİK MAVİ VATAN EKLENDİ"

Türkiye'nin, savunma sanayisinde yerli ve milli çok sayıda araç ürettiğine işaret eden Bakan Kirişci, "İHA'larımız, SİHA'larımız artık kendini süper gören ülkelerin bile ilgisini çeken, onların da sahiplenmek istediği araçlar haline geldi. Bu çerçevede de Türkiye artık 780 bin kilometrekarede gündemi belirlenen ülke olamayacağını gösterdi. Buna 462 bin kilometrekarelik 'Mavi Vatan' eklendi. O da bizim dönemimizde oldu. Sonra bir bölgesel oyuncu değil, artık global oyuncu olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Ülkenin, tarım ve gıda alanında da güçlü olması gerektiğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz mutlak suretle tarımda bugünden daha fazla üretmek, dünyada daha fazla söz sahibi olmak durumundayız. Hem nüfusumuz, ülkemizi ziyaret eden turist, ihracatımız artıyor hem de refah seviyemiz yükseldiği için biz, ister istemez kendi ihtiyaçlarımızın ötesinde üretim yapmak istiyoruz. Dolayısıyla global, küresel oyuncu, sözü, sohbeti dinlenir bir ülke olarak yolumuza devam etmenin şartının tarımdan geçtiğini söylüyoruz."