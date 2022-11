Biz musluk açmıyoruz laf değil icraat üretiyoruz

Türkiye Yüzyılı için durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Konya'ya yine yatırımlarımızla, hizmetlerimizle geldik. Biz laf değil, icraat üretiyoruz. Birileri gibi musluk açmıyoruz, görüyorsunuz. 2023'te hep yanımızda olan Konya'dan yine rekor destek bekliyorumBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde Mevlânâ Meydanı'nı dolduran on binlere hitap etti:İlim ve irfan şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur kalbi. Türkiye Yüzyılı'nı Konya'yla birlikte inşa edeceğiz. Konya tutulmaz. Konya bitmek bilmeyen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini inşa eden bir şehirdir. Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Konya'ya yine yatırımlarımızla, hizmetlerimizle geldik. Laf değil, iş üretiyoruz, icraat üretiyoruz. Birileri gibi musluk açmıyoruz. Türkiye Yüzyılı için durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Konya'dan 2023'te çok daha büyük ve rekor bir destek bekliyorum.CHP'li İBB'nin 'restorasyon' adıyla düzenlediği ve açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı törende, çeşmenin sadece musluğunun değiştirildiği ortaya çıkmıştı.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, devletimizin tökezlemesini isteyen sırtlanlarla dolu. İnşallah bu harekâtlarla adım adım ülkemizi, sınırların ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbimizin asker, polis ve jandarmamızı her daim muzaffer eylemesini diliyorum.ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın resmi açılışı da Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan "ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasıyla, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran dev bir tesis açıyoruz. Konya, silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkardı" dedi.Konya'da hayvan barınağında görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Sorumlular tutuklandı, gereken tedbirler alındı. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emaneti. Kimsenin onlara zulmetmesine rıza göstermeyiz. Peygamberimiz ölü bir köpeğin yanından geçerken sahabeler kokudan burnunu tıkamaya yönelirken 'Ahh dişleri ne kadar güzel' demiş. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağız.Konya Ovası Projeleri (KOP) kapsamında inşa edilen, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Barajı, Konya Taşkent'teki Ilıcapınar Deresi üzerinde yer alıyor. Afşar Barajı'nda depolanacak olan sular, Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajı'na aktarılacak. Su oradan da Mavi Tünel ile Konya Ovası'na ulaşacak. Baraj hem içme suyu hem de sulanması konusunda önemli rol oynayacak.Konya'da yapılan Türkiye'nin en yüksek ayaklı projesi Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine kesintisiz bağlıyor. Gidiş-geliş güzergâhında 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek projeyle Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim- Taşkent-Alanya güzergâhında seyahat konforu, sürüş emniyeti ve yol standardı yükseldi. Yükseklikleri 42 metre ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde dengeli konsol yapım metoduna göre toplam 1372 metre uzunluğunda projelendirilen viyadük, Konya-Karaman Ayrımı-Belören-Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde kullanılan 4400 metre uzunluğundaki kesimin yüzde 8 olan eğimini yüzde 2.30 seviyesine düşürdü. SABAH'a konuşan bölgedeki vatandaşlar, "Yıllardır çekilenleri bizler biliyoruz. Araçlar yolda kalırdı, saatlerce kurtarılmayı beklerdik. Hayallerimizin de ötesinde bir proje gerçek oldu" dedi.Başkan Erdoğan dün Konya'da 18.4 milyar liralık eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirdi. 108 bin metrekare alan üzerine kurulan Konya Millet Bahçesi, Selçuklu Organize Sanayi bölgesinde 50 ayrı fabrika, toplam 7 bin kişi kapasiteli öğrenci yurtları, Karatay'da 1065 dükkânlı 7 ayrı sanayi sitesi, açılışı yapılan eser ve hizmetler arasında. Dünkü törenle Konya'nın Altınekin, Yunak, Tuzlukçu, Hadim ve Emirgaz ilçeleri de doğalgaza kavuştu. Şehrin 20 farklı noktasında kentsel dönüşüm ve restorasyon projelerinin açılışı da yapıldı.Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlânâ Türbesi'ni ziyaret etti. Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hz. Mevlânâ'nın kabri başında da dua etti. Törende açılışı yapılan Mevlânâ Çarşısı ve Altın Çarşı'dan üç esnafa ve TOKİ konutlarından ev alan vatandaşlara da anahtarları verildi.Erdoğan'ın toplu açılış töreni için Mevlânâ Meydanı'na gelenler arasında 100 yaşındali Müzeyyen Gökmen de vardı. Soğuk havaya rağmen saatler öncesinden gelen Müzeyyen teyze sandalyede oturarak Erdoğan'ı bekledi. Başkan Erdoğan, Müzeyyen teyzenin elini öperek sohbet etti.