Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti

AK Parti iktidarının Alevi-Bektaşi vatandaşların asırlık sorunlarını çözmek için attığı adım Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SABAH'a konuşan Alevi kanaat önderleri, atılan adımların yasalaşması ve yürürlüğe girmesinin Alevi vatandaşlar için önemine değindi.
CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK OLDU
Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman:
Cumhuriyetten bu
yana devlet nezdinde böyle bir topluluğun
yaşadığı resmen ilk kez kabul ediliyor.
Önemli ve iyi niyetle atılmış bir adım olduğunu
düşünüyorum. Alevi ve Bektaşiler
bu ülkede yaşıyorlar, hakları ve talepleri
var ve bunları adım adım gerçekleştirelim
diyen bir karar. Olumlu cepheden bakıyorum.
Bundan sonra bu topluluğun talepleri savsaklanır mı,
üstünkörü geçiştirilir mi kaygılarına karşılık, diğer adımların
da yavaş yavaş yerine getirileceğini düşünüyorum. İlk kez
bir Cumhurbaşkanı bu kurumun ziyaretine geliyor. Bu Alevi-Bektaşi topluluğu için büyük bir adım.
TARİHİ VE ÖNEMLİ BİR ADIM
Tunceli Cemevi Başkanı ve Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt:
Yıllarca cemevlerinin ve Aleviliğin bir yasal statüye bağlanmasının
mücadelesini verdik. Bana göre Aleviler açısından
Cumhuriyet tarihinin en önemli konusudur.
Cemevlerinin ve Aleviliğin yasal bir statüye kavuşması
tarihi ve önemli bir adımdır. Kapsamı zamanla
genişleyecektir. Yeni ihtiyaçlar ve talepler tespit edilerek
adımların atılacağına inanıyorum. Bu iş lafta
kalacak, yasal zemine kavuşmayacak diyenler gönlünden
geçeni söylediler ve Meclis'te hayır oyu verdiler.
Bugün bağırıp çağıranların çoğunun siyaset
yapacakları alan kapandı. Bir Alevi kanaat önderi olarak bunu
yapanların tavrından utanç duyuyorum.