Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti

AK Parti iktidarının Alevi-Bektaşi vatandaşların asırlık sorunlarını çözmek için attığı adım Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SABAH'a konuşan Alevi kanaat önderleri, atılan adımların yasalaşması ve yürürlüğe girmesinin Alevi vatandaşlar için önemine değindi.Cumhuriyetten buyana devlet nezdinde böyle bir topluluğunyaşadığı resmen ilk kez kabul ediliyor.Önemli ve iyi niyetle atılmış bir adım olduğunudüşünüyorum. Alevi ve Bektaşilerbu ülkede yaşıyorlar, hakları ve taleplerivar ve bunları adım adım gerçekleştirelimdiyen bir karar. Olumlu cepheden bakıyorum.Bundan sonra bu topluluğun talepleri savsaklanır mı,üstünkörü geçiştirilir mi kaygılarına karşılık, diğer adımlarında yavaş yavaş yerine getirileceğini düşünüyorum. İlk kezbir Cumhurbaşkanı bu kurumun ziyaretine geliyor. Bu Alevi-Bektaşi topluluğu için büyük bir adım.Yıllarca cemevlerinin ve Aleviliğin bir yasal statüye bağlanmasınınmücadelesini verdik. Bana göre Aleviler açısındanCumhuriyet tarihinin en önemli konusudur.Cemevlerinin ve Aleviliğin yasal bir statüye kavuşmasıtarihi ve önemli bir adımdır. Kapsamı zamanlagenişleyecektir. Yeni ihtiyaçlar ve talepler tespit edilerekadımların atılacağına inanıyorum. Bu iş laftakalacak, yasal zemine kavuşmayacak diyenler gönlündengeçeni söylediler ve Meclis'te hayır oyu verdiler.Bugün bağırıp çağıranların çoğunun siyasetyapacakları alan kapandı. Bir Alevi kanaat önderi olarak bunuyapanların tavrından utanç duyuyorum.