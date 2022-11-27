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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti
AK Parti iktidarının Alevi-Bektaşi vatandaşların asırlık sorunlarını çözmek için attığı adım Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SABAH'a konuşan Alevi kanaat önderleri, atılan adımların yasalaşması ve yürürlüğe girmesinin Alevi vatandaşlar için önemine değindi.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK OLDU
Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman: Cumhuriyetten bu yana devlet nezdinde böyle bir topluluğun yaşadığı resmen ilk kez kabul ediliyor. Önemli ve iyi niyetle atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Alevi ve Bektaşiler bu ülkede yaşıyorlar, hakları ve talepleri var ve bunları adım adım gerçekleştirelim diyen bir karar. Olumlu cepheden bakıyorum. Bundan sonra bu topluluğun talepleri savsaklanır mı, üstünkörü geçiştirilir mi kaygılarına karşılık, diğer adımların da yavaş yavaş yerine getirileceğini düşünüyorum. İlk kez bir Cumhurbaşkanı bu kurumun ziyaretine geliyor. Bu Alevi-Bektaşi topluluğu için büyük bir adım.



TARİHİ VE ÖNEMLİ BİR ADIM
Tunceli Cemevi Başkanı ve Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt: Yıllarca cemevlerinin ve Aleviliğin bir yasal statüye bağlanmasının mücadelesini verdik. Bana göre Aleviler açısından Cumhuriyet tarihinin en önemli konusudur. Cemevlerinin ve Aleviliğin yasal bir statüye kavuşması tarihi ve önemli bir adımdır. Kapsamı zamanla genişleyecektir. Yeni ihtiyaçlar ve talepler tespit edilerek adımların atılacağına inanıyorum. Bu iş lafta kalacak, yasal zemine kavuşmayacak diyenler gönlünden geçeni söylediler ve Meclis'te hayır oyu verdiler. Bugün bağırıp çağıranların çoğunun siyaset yapacakları alan kapandı. Bir Alevi kanaat önderi olarak bunu yapanların tavrından utanç duyuyorum.

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Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti
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