Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa'yı Ankara'da konuk ettiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında Türkiye ile Gine Bissau arasındaki savunma, sanayi, eğitim ve ticari ilişkileri daha da geliştireceklerini vurguladı.