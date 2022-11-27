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Giriş Tarihi: 27.11.2022 20:34

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile Ankara'da bir araya geldi.

AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa'yı Ankara'da konuk ettiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında Türkiye ile Gine Bissau arasındaki savunma, sanayi, eğitim ve ticari ilişkileri daha da geliştireceklerini vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa ile görüştü
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