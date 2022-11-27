Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gine Bissaulu mevkidaşı Barbosa'yı Ankara'da konuk ettiklerini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, mesajında Türkiye ile Gine Bissau arasındaki savunma, sanayi, eğitim ve ticari ilişkileri daha da geliştireceklerini vurguladı.
Bugün Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'yı Ankara'da konuk ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 27, 2022
Savunma sanayi, eğitim ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.
Hosted FM @SuziCarlaBarbo1 of Guinea-Bissau.
Will increase our relations in education, economy & defence industry. 🇹🇷🇬🇼 pic.twitter.com/LGjqIaeNco