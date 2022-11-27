Haberler Gündem Haberleri Doğu’da kar yağışı başladı
Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:33

Doğu’da kar yağışı başladı

Hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde kar yağışı başladı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda önlem alırken Kayak Merkezlerinde ise kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu’da kar yağışı başladı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Erzurum'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bir anda kara döndü. Sabah kadar yağan kar sonrası şehir merkezinde belediye ekipleri çalışmalarına hız verdi. Erzincan'da da Refahiye ilçesine bağlı köylerin yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İliç ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan bin 900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu. Kars ve Ağrı'da da kar yağışı etkisini artırdı.

Bölgede başlayan kar yağışları Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezlerinde de sezon açılışı için sevindirici oldu. Kayak Merkezlerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri ise şehir merkezlerinde çalışmalarını hızlandırırken, şehirler arası yollarda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası buzlanmaya karşın önlemleri artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağışların devam edeceği öğrenilirken, yolculuk yapacak olan sürücüler de uyarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu’da kar yağışı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA