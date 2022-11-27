İstanbul ’Büyük Buluşma’ya hazır! AK Parti seçim çalışmalarına start veriyor: Başkan Erdoğan da katılacak

Son dakika haberleri: AK Parti, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara start veriyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda "Büyük İstanbul Buluşması" gerçekleştirilecek.
Programa, 2023 seçimlerinde oylara sahip çıkmak için yaklaşık 100 bin kişilik dev kadrosuyla görev alacak sandık kurulu üyeleri, yönetim kurulları da katılacak. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.
Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızla sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buluşmak için İstanbul hazır bu coşkuyu heyecanı bekliyoruz." şeklinde konuştu. Kabaktepe, "Bizim programımızın adı birlik irade ve zafer. 'Sokak Sokak 2023' dediğimiz çalışma programımız var." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKIP 'BİZ HAZIRIZ' DİYE İÇTİMAYA ÇIKACAĞIZ BİR NEVİ..."
Osman Nuri Kabaktepe, "Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkıp biz hazırız, diye içtimaya çıkacağız bir nevi..." ifadelerine yer verdi. Kabaktepe açıklamasında, "Pazar günü gerçekleşecek buluşma ile milletin 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.
"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"
Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.