İstanbul ’Büyük Buluşma’ya hazır! AK Parti seçim çalışmalarına start veriyor: Başkan Erdoğan da katılacak

Programa, 2023 seçimlerinde oylara sahip çıkmak için yaklaşık 100 bin kişilik dev kadrosuyla görev alacak sandık kurulu üyeleri, yönetim kurulları da katılacak. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.