Kamuya giremeyecek 21 kişi İBB’de işe alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerde işe alınan örgüt üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturmanın terör kapsamında yürütüldüğünü, bu soruşturmalardan 79'unun da tamamlandığını belirten Bakan Soylu, hiçbir partiye ayrımcılık yapılmadığını söyledi. Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde toplam 54 kişinin terör örgütleriyle irtibatı bulunduğunun, bunlardan 30'u hakkında "PKK veya FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçlarından verilmiş mahkeme kararlarının olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.Ankara merkezli PKK operasyonunda gözaltına alınan Mustafa Demir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunun altını çizen Soylu, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde ise belediyede ve iştirak şirketlerinde çalışan 125 kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek gibi suçlardan kayıtlarının olduğunu belirtti. Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Hurşit Besle'nin KCK/TM (KCK/Türkiye Masası) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, Şahinbey İlçe Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Avukat Adnan Erol'un ise PKK/KCK terör örgütü Cezaevi Dış Koordinasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini açıkladı. Balıkesir Ayvalık Belediyesi ve belediye iştiraki olan Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketi görevlileri hakkında araştırma ve soruşturma açıldığını aktaran Bakan Soylu, Bursa'da MLKP tarafından İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu bombalı eylemle ilgili soruşturmada, Cebrail Gündoğdu isimli teröriste Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık edenlerden 4'ünün Ayvalık Belediyesi'nde ve CHP ilçe teşkilatlarında görevli olduğunu söyledi.DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma Derneği) ile ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, İBB şirketlerinde işe alınan dernek yöneticisi 11 kişiden 8'inin bir süre İBB birimlerinde çalıştıktan sonra dernek ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınınca işten çıkarıldığının tespit edildiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik 2019-2021 tarihleri arasında personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftişi tamamladığını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:"Mülkiye, Ticaret ve Maliye Müfettişleri ile MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti görev yaptı. İBB'ye 1984, İSKİ'ye 454, İETT'ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, aynı dönemde 21 bin 356 kişinin işten çıkartıldığı tespit edildi. 15 bin 125 kişi hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması talebi yapılmadığı ve ilk defa işe alınanlara değerlendirme komisyonu oluşturulmadığı belirlendi.İBB çalışanı Sevtap Ayman terörle iltisakı tespit edilmesini müteakip işten ayrılmak zorunda kalırken özel teftişin başlamasından sonra 120 civarında kişi güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarıldı. 4 bin 227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu, bunlardan 147'si hakkındaki kovuşturma ve soruşturmaların terör, 66'sı hakkındaki mahkûmiyet kararı terörle ilgili. 1668 kişi içerisinde 709'u kendisi ve 959'unun yakınlarının terör örgütleriyle irtibatları belirlendi (FETÖ/PDY: 875, PKK/KCK: 432, DHKP/C:143, THKP/C: 66, TKP/ML: 64, MLKP: 33, DEAŞ: 3, El Kaide: 1 ve Diğer örgütler: 51)."Bakan Soylu ayrıca "PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı 432 kişiden 36'sının 'Sözde Değer Ailesi' mensubu olduğu değerlendirildi. PKK/KCK adına kırsalda silahlı faaliyet gösteren 6 kişi, KHK ile ihraç edilen ve kamuda görev alamayacak 21 kişinin işe alındıkları ortaya çıktı. Şafak Duran isimli terörist gibi kırsalda faaliyet gösteren, uyuşturucu ticareti yapmak, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, silahlı yağma gibi suçlardan ceza alanlar işe alınmış" dedi.