Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine kadar ekonomide olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız. Faizde tek haneye indik. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Önce faizdi, tek haneye indirdik. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var dedim. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme.Türkiye dengeli politikasıyla dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık. Tüm zirvelerde devlet başkanları, ülkemizin çabalarından övgüyle bahsediyor. Gıda kıtlığı çeken ülkeler, tahıl gemileri sayesinde nefes aldı. Şimdi buğdayı alıp, un yapıp fakir ülkelere gönderme hazırlığı içerisindeyiz.Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken, hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz.Milli insansız savaş uçağı Kızılelma'da 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacağız.18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır.Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.