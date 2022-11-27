Ortaklar kulak çekmeye başladı

Aday belirlemede çıkmaza giren 6'lı masada sinirler iyice gerildi. İyi Parti ile CHP arasında giderek yükselen tansiyon iyice açığa çıkarken, ülke gündemini bırakıp kendi derdine düşen masa dağılmaya doğru adım adım ilerliyor. Masada yaşanan tartışmalara son olarak CHP ile İyi Parti arasındaki aday gerilimi eklendi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı yayında Ağıralioğlu'nun, "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi diyorum..." sözlerine tepki gösterdi. Altay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha, bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" dedi.Engin Altay daha önce sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmakla suçlamıştı. Ağıralioğlu bu açıklamalara "Kral da kralcı da değiliz" cevabını vermişti. Öte yandan 6'lı masa, yarın güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik anayasa metnini açıklayacak.Engin Altay'ın sözlerine sosyal medya hesabından cevap veren Ağıralioğlu şunları söyledi: "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İyi Parti'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı. Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir...