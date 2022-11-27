Pençe-Kilit’ten 3 acı haber

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu (25), Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21) ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu (21) şehit oldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit haberlerinin ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü. Bakan Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nde TSK komuta kademesi ile bir araya geldi.Şehit Eyüp Uğurlu'nun şehadet haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı. Bekar ve sekiz kardeşi olan Uğurlu'nun küçük yaşta annesini kaybettiği öğrenildi.Şehit Mehmet Demir'in Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesi de acı haberle yıkıldı. 4 kardeşin en büyüğü olan şehit Demir'in bekar olduğu belirtildi.Şehit Hakan Köroğlu'nun acı haberi de Afyonkarahisar'da oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.Öte yandan Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Işık, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Işık, kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Işık, Konya Seydişehir'de toprağa verilecek.