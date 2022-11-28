Bütçe artıyor deprem bütçesi düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 6'ncı oturumunda İBB'nin 2023 yılı bütçe görüşmeleri Saraçhane'de gerçekleşti.

Bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Düzce merkezli yaşanan depremin ardından, seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Deprem İstanbul için en öncelikli tehdittir. İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim. 5 yılda 100 bin deprem konutu yapacağım' vaatlerini hatırlattı.

2018'de bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'unun ayrıldığını aktaran Göksu, "Sayın başkan, Silivri depreminden sonra bu mecliste bir sunum yapmış, 100 bin konutun yenileneceği sözünü vermişti. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim' diyen Sayın Başkanın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır. Niyet ve kabiliyet nutuktan anlaşılmaz bütçeden ve icraattan anlaşılır. Kısaca ortada dönüşümle ilgili bir niyet, bir akıl, bir plan ve bir bütçe yok. Deprem tedbiri diye şu an elimizde sadece Kadıköy'de dönüştürülen Özden Apartmanı var. Elimizde bir de web sitesi ve tsunami tabelaları var" diye konuştu.