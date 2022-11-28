Can Ataklı’dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’na çok sert eleştiri: 6’lı masayı sabote etmeye soyunmuş...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında yaşanan gerilimin yankıları sürüyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, Yavuz Ağıralioğlu'nun masayı sabote ettiğini söyledi.
CAN ATAKLI: AĞIRALİOĞLU MASAYI SABOTE ETMEYE SOYUNMUŞ
Ataklı bugünkü yazısında İYİ Partili Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklendi. Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde seçimin kazanılamayacağı yönündeki görüşleri ve Engin Altay ile atışmasını değerlendiren Ataklı, bunların iyi niyetli olmadığını öne sürdü.
Ataklı şu ifadeleri kullandı:
İYİ Parti'nin sağı solu belli olmayan BBP kökenli Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ortalığı karıştırdı.
İYİ Parti'li milletvekili bir televizyon kanalında Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini çünkü bu durumda kendisinin rahatlıkla kazanacağını söyledi.
Kılıçaroğlu'nun adaylığını "istemediklerini" de söyleyen Ağıralioğlu "Aday olursa kazanamayız" dedi.
Ağıralioğlu açıkça 6'lı masayı sabote etmeye soyunmuş durumda.
NE OLMUŞTU?
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu son dönemde CHP'li isimlerden kendisine yönelik gelen sert eleştirilerle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ağıralioğlu'nun son çıkışlarına tepki gösterdi. Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi ve Akşener'e çağrıda bulundu.
AĞIRALİOĞLU: İKTİDAR İDDİASI OLAN BİR PARTİ İÇİN PEK HAYIRLI DEĞİLDİR
İYİ Partili Ağıralioğlu, CHP'li Altay'a Twitter'dan çok sert yanıt verdi. Altay, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." dedi.