Can Ataklı’dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’na çok sert eleştiri: 6’lı masayı sabote etmeye soyunmuş...

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu son dönemde CHP'li isimlerden kendisine yönelik gelen sert eleştirilerle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ağıralioğlu'nun son çıkışlarına tepki gösterdi. Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi ve Akşener'e çağrıda bulundu.