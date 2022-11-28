İBB 2023 yılında 13 milyar TL borçlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 6'ncı oturumu Saraçhane'de gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda gündem maddelerinin ardından İBB'nin 2023 yılı mali bütçesi, 2023 Yılı Performans Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı görüşüldü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2023 yılı mali bütçesine ilişkin mecliste sunum yapıldı. 2023 yılında toplam bütçe gelirlerinin 95 milyar 250 milyon lira, toplam bütçe giderlerinin ise 115 milyar 250 milyon lira olarak tasarladıklarını belirten İBB Başkanı yaptığı açıklamada 2023 yılında İBB'nin 20 milyar TL finansal açığı olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Finansal açığı ise 7 milyar TL'lik Eurobond ve nakit, 13 milyar TL'de borçlanma yaparak kapatacaklarını ifade etti.
KONSOLİDE BÜTÇE 318 MİLYAR 848 MİLYON TL
2023 yılında İSKİ, İETT ve iştirakler dahil İBB'nin toplam 318 milyar 848 milyon lira konsolide bütçesinin olduğunu belirten İBB Başkanı, 2022'nin yıl sonunda 14,3 km uzunluğunda Dudullu-Bostancı Metro Hattını ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 2 kilometre uzunluğundaki Fulya-Yıldız İstasyonlarını hizmete açacaklarını, 2023 yılında ise Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali-Eminönü arası ile Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattının Çekmeköy -Şehir Hastanesi arasını açacaklarını öne sürdü.
İBB 2023 yılı mali bütçesi 115 milyar 250 milyon TL olarak 213 evet 35 ret kararıyla oy çokluğuyla kabul edildi.