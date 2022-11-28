İBB 2023 yılında 13 milyar TL borçlanacak

KONSOLİDE BÜTÇE 318 MİLYAR 848 MİLYON TL

2023 yılında İSKİ, İETT ve iştirakler dahil İBB'nin toplam 318 milyar 848 milyon lira konsolide bütçesinin olduğunu belirten İBB Başkanı, 2022'nin yıl sonunda 14,3 km uzunluğunda Dudullu-Bostancı Metro Hattını ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 2 kilometre uzunluğundaki Fulya-Yıldız İstasyonlarını hizmete açacaklarını, 2023 yılında ise Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali-Eminönü arası ile Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattının Çekmeköy -Şehir Hastanesi arasını açacaklarını öne sürdü.

İBB 2023 yılı mali bütçesi 115 milyar 250 milyon TL olarak 213 evet 35 ret kararıyla oy çokluğuyla kabul edildi.