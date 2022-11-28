İBB’nin reklama ayırdığı bütçe 1 milyar 822 milyon TL: Her gün 1 otobüs alınabiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023 yılı bütçe görüşmeleri Sarçahane'deki meclis salonunda gerçekleşti. Bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin 2023 yılında reklama 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 TL olduğunu aktardı.

Deprem bütçesinin de 1.8 milyar TL olduğunu aktaran Göksu, reklama ayrılan parayla 1 yılda 365 İETT otobüsünün alınabileceğini belirtti.

'YANGINLARA MÜDAHALEDE GEÇ KALINILIYOR'

'İBB Ulaşım Komisyonu araştırma raporuna göre İstanbul'da trafikte ortalama sürüş hızı her geçen gün yavaşlıyor' diyen Göksu, "2018'de 30.3 kilometre saat, 2019'da 29.3,2021'de ise 24 kilometre saat. Yangınlara müdahale gecikiyor. İstanbul'u her konuda geriye götüren CHP'li İBB yönetiminin beceriksizliği yüzünden, artık itfaiye araçları yangınlara eskisinden daha geç müdahale ediyor. Şimdi soruyorum. Trafik sorun olmaktan çıktı mı? Başkan için sorun olmaktan çıkmış olabilir. Çünkü kendisine özel tekne tahsis etti. Gelelim metro meselesine. Seçimden önce İstanbul'daki metro hatlarını iki katına çıkaracağını söylemişti. 2019 senesinde bu yönetimin devraldığı çalışır haldeki metro uzunluğu 233 kilometre. AK Parti döneminde 233 kilometre metro yapıldı. Ayrıca CHP'li İBB'ye projesi yapılmış, ihalesi yapılmış ve yapımına başlanmış 134.6 kilometre metro hattı teslim etti. Bunun 29 kilometresini de tamamlanmıştı. Geriye 105.6 kilometre kaldı. CHP'li İBB 105.6 kilometre metronun 22.7 kilometresini durdurdu. Geriye yapılması gereken 82.9 kilometre metro kaldı. 2023 performans hedef tablosuna göz attığımızda ise devam eden hatlardaki ilerlemenin 4.7 km olacağının hedeflendiği görülmektedir. Yani üç senede sıfır kilometre yeni metro hattı yapan bu yönetim, mevcut hatlarda da hedefi küçültmüş ve yıllık toplam 4.7 kilometre ye indirmiştir. Bu verilerle Sayın Başkanın seçimden önce sözünü verdiği metro hatlarının iki katına çıkarılması vaadinin yaklaşık 60 senede gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" dedi.

'ALINAN KREDİLER HESAPLARA YATTI ANCAK PROJELER DURDURULDU'

Metro konusunda İBB Başkanın borçlanma töreni düzenleyerek aldığı kredilerin akıbetini de soran Göksu, "Sayın Başkan büyük bir borçlanma töreni düzenlemişti. Metro hatları için 580 milyon dolarlık tahvil ihracı yapmıştı. Bu kredinin akıbeti nedir, merak ediyoruz. Ayrıca üç metro hattı için alınan başka krediler proje hesaplarına geçmesine rağmen, 2022 Ağustos ayında bu hatlar bütçe olmadığı gerekçesiyle durdurulmuştur. Şimdi buradan soruyorum. Alınan krediler proje hesaplarında duruyorsa bu hatlar neden durduruldu? Sunduğunuz taslağa göre bütçenin yüzde 40'ı ulaşım demişsiniz. 115 milyar bütçe var. 200 otobüs alamıyorsanız, 'biz aciziz' diye bağırmaktan farklı bir durum değildir. Almayı beceremiyorsunuz da bakmayı becerebiliyor musunuz? Onu da yapamıyorsunuz. Beceremediğiniz için otobüsler yollarda kalıyor" diye konuştu.

'BU PERFORMANSLA OTOPARKLARI TAMAMLAMAK İÇİN 40 YILA İHTİYAÇ VAR'

Seçim döneminde İBB Başkanının 5 yılda 100 bin araç kapasiteli otopark yapmak olduğunu hatırlatan Göksu, "2020'de bitmesi gereken yatırımlar önce 2021'e sonra 2022'ye ve şimdi de 2023'e ertelenmiştir. Bu yatırımların bitmesi için ayrılan bütçeler kullanılmış ama yatırımlar bir türlü tamamlanamamıştır. Başkanın seçimden önce verdiği 100 bin araçlık otopark araç kapasiteli vaadini yerine getirmesi için yaklaşık 40 yıla ihtiyaç duyulduğu ortadadır. İSPARK bile Sayıştay raporuna göre İSPARK teknik olarak iflas etmiş durumdadır" şeklinde konuştu.