Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İstanbul'da 500 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.11.2022 22:38

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İstanbul'da 500 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

AA
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İstanbul’da 500 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü'nde operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyon sonucu 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyuran Soylu, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İstanbul'da 500 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi
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