Depremin vurduğu düzce’de 23 bin 916 binada hasar tespiti için inceleme yapıldı: Hasarlı binalar yıkılıyor

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9'luk depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ağır hasarlı toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar" dedi. Bakan Soylu, Düzce Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kentte 17 Ağustos 1999 depreminden sonra 12 Kasım 1999'da yaşanan depremin ortaya koyduğu travmanın maalesef henüz geçmediğini, yaklaşık 3-4 gündür burada bu tabloyu gördüğünü söyledi. Düzcelilerde yeni deprem olacak mı? endişesinin olduğunu aktaran Soylu, '28 Kasım ve 2 Aralık tarihinde deprem olacak' dedikodusu yayanlar hakkında adli işlem başlatılacağını söyledi. Bakan Soylu, hasar tespitleri konusunda şu ana kadar 23 bin 916 binanın tarandığını belirterek şöyle konuştu: "66 bin 726 bağımsız bölüm, 56 bin 266 konut.Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar." Vatandaşların 44 bin 71 hasarsız konuta girebileceğine dikkati çeken Soylu, "Doğal olarak hasarsız binalara insanlar girebilirler, oturabilirler ve oturuyorlar zaten. Biz ağır hasarlılara sokmuyoruz" diye konuştu. Özellikle önceki gün ve dün çok ciddi çadır talebi geldiğini aktaran Soylu, güçleri yettiğince mahallelerde bunların tamamını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti. Soylu, depremden kaynaklı hastanelere müracaat eden 92 kişiden 10'unun tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Şu ana kadar 29 milyon ödenek geldiğini aktaran Soylu, kentte görev yapan personel ve araç sayılarını da paylaştı.İncelemelersonucu 43'ü acil yıkılması gereken, toplam 478 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilip, yıkılmasına karar verildi. Bu kapsamda Düzce kent merkezinde, Alemdar Sokak'ta acil yıkım kararı verilen 3 katlı binanın yıkımına dün başlandı. Yıkım sırasında toz olmaması için ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binaya su tuttu. Gün içinde ve ilerleyen günlerde acil yıkım kararı verilen diğer 42 binanın sırayla kontrollü bir şekilde yıkımına başlanacağı bildirildi.