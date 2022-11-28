Kartsız işlemle örgüte böyle para aktarmışlar

Fetullahçı Terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldıktan sonra tüm Türkiye yapılanmasının deşifre olmasıyla KOM Başkanlığı tarafından 59 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütün güncel finans yapılanmasına darbe vurulmuştu. Örgütün, kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru ve benzeri olarak görev yapan deşifre olmamış, renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu ortaya çıkmıştı.

KURYELER "MUAVENETÇİ" DİYE ADLANDIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında Ankara'da örgütün kuryeliğini yapan Özgür Akyol hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. FETÖ'nün "Muavenetçı" adı verilen üyeler aracılığıyla yaptıkları finans sağlama işlemine "Maiset" denildiği, örgütün normal yollardan üyelerine finans sağlamadığı, yeni usul ve yöntemler kullanarak gerçekleştirdikleri finansmanda kullanılacak toplu paranın yurtdışı ve yurtiçi kaynaklı olarak iki şekilde sağlandığı belirlendi. Toplanan paraların finansman sağlayacak Muavenetçı isimli örgüt üyelerine havale yapılarak, şehirlerarası otobüslerle, kargo firmalarıyla veya elden teslim edildiği, bu kuryelerin toplu paraları kendi sorumluluklarında bulunan örgüt üyelerine PTT veya Banka ATM'lerinden kartsız işlem ile para yatırarak ya da kargoyla göndererek teslim ettiği belirlendi.





Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine bankamatikler üzerinden para gönderdiği tespit edildikten sonra tutuklanan 49 yaşındaki Özgür Akyol'un daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü ancak beraat ettiği öğrenildi. Zanlı, ifadesinde özel bir şirkette kurye olarak çalıştığını, çocuklarının okulundan tanıdığı 2015 yılında ABD'ye giden İsmail Dağ ve Asuman Dağ'ın kendisine ev alma konusunda Hatice isimli bir kadının borç para verebileceğini söylediği, daha sonra da bu kadının hesabına gönderdiği paraları kendisine bildirilen isimlere ATM'lerden kartsız işlem yaparak yatırdığını anlattı.

"KOCİŞ, 300 DOLAR GELDİ Mİ ?"

Örgüt kuryesi, internet tabanlı mesajlaşma uygulaması üzerinden parayı göndereceği kişilerin kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve doğum tarihlerinin kendisine iletildiğini, parayı gönderdiği kişileri ise tanımadığını belirtti. Parayı gönderen kişileri de tanımadığını öne süren zanlının örgüt bağı soruşturma süresince telefonları dinlenirken eşi ile yaptığı görüşmelere yansıdı. Kuryenin eşi Şahsenem Akyol'un Özgür Akyol'a "Kociş, Ismail abiden 300 dolar geldi mi?", "Tamam Ayşe ablaya 5 bin lira yatır olur mu" gibi tape kayıtları iddianameye girerek Akyol'un örgüt bağı ortaya konuldu.

5 ÜLKEDEN 1 MİLYON 600 BİN LİRA PARA AKTARIMI

Özgür Akyol'un hesabına son 3 yılda Makao, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avusturya ve Almanya'dan toplam 55 işlemde 1 milyon 600 bin lira değerinde 83 bin 467 dolar ile bin 862 Euro para transferi yapıldığı, kuryenin de bu paraları örgüt üyelerine aktardığı tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede örgüt kuryesi Akyol'un silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılan kişilere kendi kimlik bilgilerini gizleyerek para transferi yaptığı, teknik dinleme ve banka hareketlerinin incelenmesiyle de zanlının örgütle organik bağ içerisinde verilen talimatları uyguladığı belirtildi.