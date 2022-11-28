Kavgada tabancayla vurulmuştu! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde dün saat 21.00'de, 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Yabancı uyruklu kişilerin de karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga sırasında Onur Aki, tabancayla göğüs kısmından yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sırasında yabancı uyruklu İ.H.K. ve M.H.K. ise çeşitli yerlerinden yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, soruşturma başlattı. Ekipler, kavgaya karışan 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına alıp, ifade işlemleri için emniyete götürdü.