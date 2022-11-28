Kaza geçirmesine rağmen görev yerine gitmiş

KUZEY Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu sırasında, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olanlardan Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve terzilik yapan babası Celal Uğurlu'nun uzun süre önce Gaziantep'e yerleşerek tekstil atölyesi kurduğu bir süre sonra da eşinin kansere yakalandığı ve amansız hastalıktan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Henüz 4 yaşındayken annesini kaybeden şehit Uğurlu'nun 4 yıl önce vatani görevini yaptıktan sonra sözleşmeli olarak orduya kaldığı belirtildi. Şehidin yakınları, "2 hafta önce izne gelmişti, izni devam ederken birliğinden gelen görev emri ile acilen gitmesi gerekti. Babası ticari taksi tutarak, birliğine gönderdi. Ancak taksi, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Eyüp hafif yaralı olarak kurtuldu. Ona rağmen görevinden kalmamak için gidip birliğine teslim oldu" dedi. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu sırasında önceki gün 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Şehitlerin naaşlarının hava muhalefeti nedeniyle operasyon bölgesinden getirilemediği, bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.