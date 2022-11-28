Maden şehitleri dualarla anıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlaması sonucu ölen 42 madenci, kazadan 42 gün sonra İstanbul'da bulunan 9 Bartın derneğinin Ayasofya-i Kebir Şerif-inde organize ettiği mevlitle anıldı. Programa, AK Parti Grup Başkan vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Nurettin Yiyit, Bartın'dan özel otobüslerle getirilen madenci şehit aile ve yakınları ile İstanbul ve çevre illerde yaşayan Bartınlılar katıldı. İstanbul'daki camilerde görevli Bartınlı imam ve müezzinlerin görev aldığı mevlitte, başta Amasra maden kazasında ölen madenciler olmak üzere tüm şehitlerinin ruhları için Kuranı Kerim okundu, dualar edildi.