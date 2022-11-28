Son dakika haberler: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP'yle hesaplaştı. Eski bir CHP'li olarak bazı konulara dikkat çeken İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini söyledi. Bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını söyleyen Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.