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Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:56

Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu

Mahkeme tarafından CHP İl başkanlığına atanan ve bugün görevi teslim alacak olan Ahmet Budak’ın aracının üzerine kaleşnikof mermisi bırakıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı’nın aracına mermi konuldu

CHP Şanlıurfa İl başkanlığına kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın aracının ön camına kaleşnikof mermisi bırakıldı.

Bugün CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda düzenlenecek devir teslim töreninde CHP İl Başkanlığına oturacak olan Ahmet Budak'ın aracının üzerine kaleşnikof mermisi bırakıldı.

Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'ndeki kullanılmayan petrol istasyonuna aracını park eden Budak, sabah uyanıp aracına gittiğinde şok manzarayla karşılaştı. Aracına bindiğinde, otomobilin cam sileceği üzerine bırakılmış kaleşnikof mermisi olduğunu fark etti. Budak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Araç üzerinde inceleme yapan ve mermiye el koyan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu
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