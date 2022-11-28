SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu, Kabine Toplantısı'nda sözleşmeliye kadro, EYT düzenlemesi, Suriye'ye kara harekatı, zincir marketlere karşı alınacak önlemleri masaya yatıracak. Yine küresel ve bölgesel meseleler de Kabine Toplantısı sırasında ele alınacak. Bakanlar, kendi sorumluluk sahalarına ilişkin Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak. Kabine Toplantısı kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 85 milyona duyurulacak. İşte Kabine Toplantısı öncesi son dakika detayları ve Kabine Toplantısı kararları ile ilgili sıcak gelişmeler...
SON DAKİKA - KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİ BELLİ OLUYOR
Kabine Toplantısı oldukça dolu bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı saatler 16.11'i gösterirken start aldı. Kabine Toplantısı kararları arasında en merakla beklenen konu başlığı şüphesiz ki yüz binleri ilgilendiren sözleşmeliye kadro...
SON DAKİKA: Kabine kritik başlıklarla toplandı! Sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışması karara bağlanacak mı? | Video
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili düzenlemenin son şeklini aldığını, detayları Kabine Toplantısı'da Başkan Erdoğan'a sunacağını bildirmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bilgin'den aldığı bilgiler ışığında Kabine Toplantısı kararları arasında sözleşmeli personele kadro düzenlemesini de duyuracak.
EYT DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Kabine Toplantısı sırasında Bakan Bilgin'in bilgi vereceği bir diğer önemli konu da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak. Bakan Bilgin, bu konu ile ilgili toplanan bilgileri, planlanan yol haritasını Başkan Erdoğan ve Kabine üyelerine sunacak. Başkan Erdoğan, milyonların beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili ipuçlarını Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacağı konuşmasında paylaşacak.
SURİYE'YE KARA HAREKATI MASADA
Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı Suriye'ye harekat öncesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Hava Harekatı ile teröristlere ağır bedel ödetti. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere nefes aldırılmazken, Başkan Erdoğan kara harekatının uygun olan zamanda yapılacağını söyledi. Kara harekatı için hazırlıklara hız verilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birliklerin son durumunu, hazırlıklarda gelinen noktayı ve olası harekat için planlanan bilgileri verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki PKK/YPG hedeflerine yönelik kara harekatına ilişkin önemli değerlendirmeler yapacak. Kabine Toplantısı kararlarının paylaşılacağı açıklamadaki Suriye'ye harekat kısmı da merakla bekleniyor.
ZİNCİR MARKETLERE YENİ CEZALAR GELEBİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerin futursuzca zam üstüne zam yapmasını değerlendirmiş, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.
Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek. Kabine Toplantısı kararları arasında zincir marketler için atılacak yeni adımlar da yer alacak.
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR DA MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde dünyadaki diplomasinin en önemli aktörü olarak öne çıkıyor. Erdoğan'ın yürüttüğü diplomatik faaliyetler, dünyadaki son gelişmeler, bölgesel ve ikili konular da masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında dış politikaya dair de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.