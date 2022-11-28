ZİNCİR MARKETLERE YENİ CEZALAR GELEBİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerin futursuzca zam üstüne zam yapmasını değerlendirmiş, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek. Kabine Toplantısı kararları arasında zincir marketler için atılacak yeni adımlar da yer alacak.