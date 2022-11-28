TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröristlerin yetişririlmesine, eğitilmesine müsaade etmeyecek

Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'nın daveti üzerine Avusturya'ya gelen TBMM Başkanı Şentop, Sosyal Demokrat Parti'den (SPÖ) Türk kökenli Nurten Yılmaz'ın başkanlığındaki Avusturya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyeleri ile görüştü. Şentop, görüşmede, "Geçmiş yıllarda yaşanan inişli çıkışlı bir dönemi geride bıraktığımızı umarak pozitif gündemle önümüze bakmayı ve ilişkilerimizi geliştirmeyi umuyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ BU YANAN ATEŞİ SÖNDÜRMEK"

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle içinden geçilen kritik dönemde Türkiye'nin üstlendiği role işaret eden Şentop, "Birçok ülkenin rasyonel karar almakta zorlandığını, olan bitenin bugüne ve geleceğe etkilerini değerlendirmekte zorlandığını görüyoruz. Bir an önce insani krizin sonlandırılması için çaba gösteriyoruz. Türkiye baştan beri insani ateşkesin sağlanması için çaba gösterdi. Birinci hedefimiz bu yanan ateşi söndürmek." diye konuştu.

Şentop, başta Avrupa, sonra tüm dünyayı etkileyen tahıl ve enerji krizi konusunda daha dikkatli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.