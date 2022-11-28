Türk jetlerinden Edirne’de selamlama uçuşu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında, F-16'ların selamlama uçuşuna ait görüntülere yer verildi.
EDİRNE'NİN KURTULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ
Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.
Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirdi. #MSB pic.twitter.com/Lm74kFthly— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022