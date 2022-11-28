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Giriş Tarihi: 28.11.2022 19:15

Türk jetlerinden Edirne'de selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilen F-16 savaş uçaklarının selamlama uçuşunun havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

DHA
Türk jetlerinden Edirne’de selamlama uçuşu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında, F-16'ların selamlama uçuşuna ait görüntülere yer verildi.

EDİRNE'NİN KURTULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ

Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

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Türk jetlerinden Edirne'de selamlama uçuşu
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