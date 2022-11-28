Diyarbakır'daevlat nöbeti tutan baba Celil Bektaş, terör örgütü PKK'nın elinde olan oğlu için bu defa nöbeti Ankara'ya taşıdı. Bektaş, oğlu için HDP'nin Ankara'daki genel merkez binası girişinde nöbet tutmaya başladı. 5 Mayıs 2019'da oğlu Yusuf'un örgüt tarafından kandırıldığını belirten Bektaş, onun Suriye'de olduğunu bildiğini, yakın arkadaşı aracılığı ile öğrendiğini belirterek, PKK terör örgütünün kendisine oğlunu aramamasını, oğlunun öldüğünü ve bu davadan vazgeçmesini söylediğini belirtti. Oğlu Yusuf Bektaş'ın Suriye'de olduğuna dair haber geldiğini belirten baba Celil Bektaş, "Bana ölümünü atıyorlar. Biz kemiğini istiyoruz. Ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. HDP'ye sesleniyorum; Sen de Kürtçülük varsa oğlumu geri getir. Bana oğlumdan haber verin. Oğlum gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Ya benim ölümüm ya da benim oğlum. Beni hiçbir güç durduramaz, sabır kalmadı" dedi.