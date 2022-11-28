Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren kararla ilgili yalanlama

Yargıtay Başkanlığı, bazı basın yayın kuruluşları, internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gündeme getirilen, "Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı, yüzde 25'ten fazla olan artışı geriye dönük olarak talep edebilir" başlıklı haberlerle ilgili olarak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın devam eden kira sözleşmesinin 2013 yılı yıllık kira bedelinin ihale sonucu belirlendiği, devam eden yıllar için de Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilan edeceği bir önceki yılın 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre artırılacağının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kiracı şirket, 2019'da açtığı davayla 1 Ocak 2019'da başlayan döneme ilişkin kira tespiti ile bu tarihe kadar fazladan ödenen bedeli mahkemeden talep etti.

Belediye ise, 2019 yılı kira artışında kiracısından 2018'de ödenen kiranın TÜİK'in ÜFE artışıyla belirlenmesiyle bulunan artışlı miktarın ödenmesinin istenildiğini, kiracının bu kiraya verenin ödenmesini istediği miktarı 2019 başından itibaren şerh düşerek (ihtirazı kayıtla) ödediğini savundu. Yerel mahkeme, kiracının davasını kabul ederek fazladan ödenen miktarın iadesine karar verdi. Buna ilişkin yapılan itiraz sonrasında dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesine gitti. İstinaf, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak, "davanın reddine" karar verdi. Bu kararla ilgili yapılan temyiz istemi sonrasında ise dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesine geldi. Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, istinaf mahkemesinin verdiği kararı bozdu.

Dairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'ndaki kira artışıyla ilgili, "bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmeme koşulu" kriterinin, 2019'da "bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeme" olarak değiştirildiği kaydedildi.

"HABERLERİN, DAİRENİN KARARI İLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Yapılan değişikliğin ardından Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre kira artışının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihadının konut kiralarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenen kira dönemleri için kira artışına yüzde 25 sınır getiren, 'Konut kiraları, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerlidir' maddesiyle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. 'Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı, yüzde 25'ten fazla olan artışı geriye dönük olarak talep edebilir' şeklinde basında yer alan haberlerin, dairenin kararı ile bir ilgisi yoktur" denildi.