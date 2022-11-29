AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan’ın cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi

Marmara İlahiyat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, eski milletvekili Şevki Yılmaz ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi konuşma yapan Şevki Yılmaz, "Celalimiz ahlak timsaliydi, ahlak abidesiydi, örnek babaydı, örnek tüccardı, örnek yöneticiydi. Mümtaz bir kardeşim. Onun kızdığına hiç rastlamadım. O kadar güzel ahlak Allah'ın lütfudur." dedi.

Erdoğan'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy'deki Ekşioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.