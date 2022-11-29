Bakanlık yapıyor İBB bakıyor

İstanbul'da bugüne kadar 271 kilometrelik raylı sistem hattını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Ulaştırma Bakanlığı, önümüzdeki yıl tamamlayacağı 4 yeni hatla bu rakamı 363 kilometreye yükseltecek. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığa başvurarak "yapmayız" dediği bütün hatları devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, birçok hatta açılış aşamasına geldi.Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu 31 Aralık 2022, Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 1 Nisan 2023, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköyİstanbul Havalimanı metrosu 1 Mayıs 2023, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar- Kirazlı metrosu 28 Mayıs 2023, Altunizade-Çamlıca- Bosna Bulvarı metrosu 1 Mart 2024'te hizmete alınacak. Dün Bakırköy-Bağcılar metro hatının ilk ray kaynatma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un 1100 km metro hattına ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbullular kentte metro yatırımlarının birinci derecede sorumlusu olan İBB'nin sorumluluklarını hatırlamasını bekliyor. Milletimizin bugününü ve geleceğini kimsenin keyfine bırakacak değiliz" dedi.