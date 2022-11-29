Başkan Erdoğan: Materyalist ideolojiler insanlığı siyasi ve ahlaki olarak felakete sürüklüyor

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Afrika-Asya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası "İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri" Çalıştayı vakfın genel merkezinde başladı.

Çalıştaya yazılı mesaj gönderen Başkan Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan küresel koronavirüs salgınının insani değerlerin önemini tekrar hatırlattığını belirtti.

Mesajında bu süreçte onca gelişmişliğe ve ekonomik refaha rağmen, insani değerlere sahip çıkma hususunda ciddi eksiklikler olduğunu gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Bizi birbirimize yakınlaştırması, empati duygularımızı harekete geçirmesi gereken salgın, tam tersine küresel adaletsizlikleri daha da keskinleştirdi. Hastanelerden, yaşlı bakım evlerinden, sokaklardan yansıyan iç burkucu görüntüler, hafımıza birer utanç ve ibret vesikası olarak kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında insanı diğer canlılardan ayıran temel vasıfların ciddi yara aldığına şahit oluyoruz. Ürkütücü boyutlara varan İslam düşmanlığı, sosyal ve siyasi çalkantılar, masum çocukları hedef alan kanlı eylemler, bunun en çarpıcı örnekleridir. İnsan fıtratını hiçe sayan sapkın akımlar, küresel güçlerin de desteğiyle yayılmakta, toplumun temel direği olan aile kurumu zemin kaybetmekte, madde ve ekran bağımlılığı gençliği esir almaktadır. Yıllardır insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunulan materyalist ideolojilerin çare olmadığı, bilakis insanlığı ekonomik, siyasi ve ahlaki olarak felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Şüphesiz insanlığı içine düştüğü karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan yegane reçete, kadim değerlere sarılmak, bizi biz yapan hasletleri yeniden hatırlamak ve ihya etmektir."

Erdoğan, mesajının sonunda çalıştayın yeni ufuklar açacağına inandığını belirterek programın icrasında görev alan ve içeriğine katkı sunanlara teşekkür etti.

Çalıştaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da birer mesaj gönderdi.