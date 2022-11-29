Karadeniz’de 10 farklı toksik metal izine rastlanıldı! Trabzon’da bakır, kurşun ve çinko; Ordu’da arsenik...





"METAL DEĞERLERİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE DAHA YÜKSEK"



KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde görevli Doç. Dr. Koray Özşeker, 11 ili kapsayan araştırmaları ile ilgili "Karadeniz bölgesinin 1100 kilometrelik kıyı şeridinin tamamını çalıştık. 31 istasyon belirledik ve Doğu, Batı ve Orta Karadeniz olarak 3 kısımda inceledik. Tespit ettiğimiz sonuçlar, daha önce yapılan bölgesel çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik gösteriyor. Bu da, ağır metal açısından daha önce kirlilik unsurları devam ediyor anlamına gelir. Verileri kirlilik indekslerine göre yorumladık ve buna göre bakır ve kurşun toksik metallerinin limitlerin üzerinde olduğunu tespit ettik. Arsenik ve çinko için de limite yakın olduğunu ve limit üstüne artış gösterebileceğini söyleyebiliriz. Bölgesel olarak kıyaslarsak Doğu Karadeniz bölgesindeki metal değerlerinin Orta ve Batı Karadeniz bölgesine göre daha yüksek olduğunu tespit ettik" dedi.