Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! ’O isimler elendi’ dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli

"O İSİM KILÇDAROĞLU"

Portakal sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP lideri de hep 'benim, ben' diyor. Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı masanın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde yüzde 99.9 o isim Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan niteliklerin hepsi Kılıçdaroğlu'nda. HDP'nin oy verebileceği birisi Kılıçdaroğlu."