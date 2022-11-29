Ölüm yolu tarih oluyor

Ağrı ile Van arasında inşa edilen toplam 81 kilometre uzunluğundaki Ağrı-Hamur-Tutak Devlet Yolu ile yol projesi kapsamında yapılan 335 metre yüksekliğindeki Tutak Devlet Yolu Viyadüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı katılımı ile yarın (Çarşamba günü) hizmete giriyor. Yapımına yaklaşık 2 sene önce başlanan Ağrı ile Van arasındaki yol çalışması, viyadükler ve köprüleriyle tamamlandı. Daha önce Ağrı'nın Tutak ve Hamur ilçeleri arasında kalan ve dere içinden geçmesi nedeniyle birçok otobüs kazasına sebep olan yol ise tamamen devre dışı bırakıldı. Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu, Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası oldu. Toplamda 81 kilometrelik bölünmüş yola, kazalarla gündeme gelen Tutak ile Hamur ilçeleri arasında 335 metre uzunluğunda viyadük yapıldı.

TEK ŞERİTLİ YOLDA KAZALAR OLUYORDU

Gerçekleştirilen yol çalışmaları ile bölgede yol güvenliği de maksimum seviyeye yükselmiş oldu. Özellikle otobüs trafiğinin çok yoğun olduğu ve arazi yapısı nedeniyle tek şerit olarak devam eden eski yolda birçok kaza meydana gelmişti. Kış aylarında yol güzergâhında ise yolun kapandığında açma çalışmaları çok zorlu bir şekilde yürütülebiliyordu. Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu arasındaki en önemli yol güzergahlarından biri sayılan Ağrı-Van yolu böylelikle daha konforlu bir hale gelmiş oldu. Yolun tamamlanması ile Ağrı'dan Patnos'a uzanan kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış oldu. Proje kapsamında, 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü, 100 metrelik Hamur Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez hizmete sunuluyor.

TURİZM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE BÜYÜK KATKI SUNACAK

Yolun, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasındaki özellikle hayvan ticaretine de katkı sağlaması bekleniyor. Van Gölü ve Ağrı Dağı arasındaki turizm seferlerinin de artırılması beklenirken, bölgede Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan baraj nedeniyle sular altında kalması beklenen alanlar trafiği aksatmayacak.

"BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YOL OLDU"

Konuya ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Osman Varol, yolun birçok problemi ortadan kaldırdığını söyledi. Varol; "Öncelikle bu yol sadece Ağrı için değil Doğu Anadolu Bölgesi için çok önemli bir projeydi. Özellikle yolcu otobüsü trafiği çok yoğun olan bir güzergahtan bahsediyoruz. Tutak ve Hamur ilçelerimiz arasındaki yol dere içinden geçmekteydi ve bu da özellikle kış aylarında çok ciddi problemler ortaya çıkarıyordu. Coğrafyası ve iklimi çetin bir bölge. Kış ayında çok fazla kar oluyor. Devlet yolumuz ile dere içi yol da tamamen bypass edilmiş oldu. Artık 12 ay boyunca ulaşım konforlu ve güvenli bir şekilde sürecek. Yol inşası ile birlikte teknik yapılar da tamamlandı. Tutak'ta 335 metre yüksekliğinde bir viyadük inşa edildi. Tüm bunlarla birlikte artık Doğu ve Güney'i bağlayan yol, hem güvenli hem konforlu bir hale getirilmiş oldu. Uzun zamandır bir emek harcanıyordu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.