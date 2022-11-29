Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda değişiklik Resmi Gazete’de

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek.

Meskun yerlerde silah atmak, devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası verilecek.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak, uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse; yazılı kağıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına, aksamasına neden olmuşsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet verilmesi halinde, işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre de görevden çıkarma cezası yoluna gidilecek.