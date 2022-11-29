Son dakika! Bahçeli: Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap’ta terörist bırakılmamalı

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Bizim düşünmemiz gereken bir gelecek vardır. Başkaları günü birlik siyaset yapabilir. Sadece çıkarlaırnın peşinden koşabilir. Biz öyle yapamayız, öyle davranamayız. Bizim farkımız Türk milletine duyduğumuz aidiyet sevgisindedir.

İyi komşu demek aile demektir. Aile demek tek yürek olmuş insanlar demektir. Doğudan batıya kuzeyden güneye büyük bir aile olan Türk milletiyiz. Bizim inancımıza göre; evden önce komşu, yoldan önce yol arkadaşlığı lazımdır.

Biz komşularımıza elimizi uzatıyor. Komşuluk hukuku kapsamında samimiyetle sorumluluklar üstleniyoruz. Açık hava toplantılarımızın bir yenisini Mersin'de yapacağız. Meydanlardan dolup taşacağız. Milleti Zillet'in boyunduruğuna almak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Herkes kardeş bilerek, Cumhur İttifakı'nın muhteşem zaferine birlikte imza atacağız.

Biz lafla peynir gemisi yürütenlerden olamayız.

"SABIR VE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

İstiklal saldırısından sonra terör örgütüne çok ağır darbe vurulmuştur. Türkiye 2023 yılında terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Canilere ihanetlerinin bedeli mutlaka ödettirilecektir.

Terörle mücadelemiz bekanın, güvenliğin, huzurun meşru gerekçesidir. Son günlerde maalesef terör örgütünün hain saldırılarında şehit düşen vatandaşlarımız, askerlerimiz yüreğimize ateş düşürmüştür.

"MÜNBİÇ, TEL-RIFAT, AYN EL ARAP'TA CANLI TERÖRİST BIRAKILMAMALIDIR"

Münbiç, Tel-Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı silindir gibi ezilmelidir. Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Önüne gelen dili olan, yanaşık düzen nedir bilgisi olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak, bugünde yapılacak diye konuşur. Deprem olur bunlar ekrana çıkar. Sırasıyla ahkam keserler. Marketten pazardan çıkmadıkları izlenimini verirler. Hep aynı şeyler...

Bunlardan bıktık, midemiz bulunmaktadır. Bunların ulu orta dillendirilmesi bir güvenlik zaafıdır. Sınırlandırılmalıdır. Kahraman Türk askerinin makul ve planlanmış bri zamanda karadan intikal etmesi bölücü terörü kaynağından vurması temel gündemlerimizden biridir.

"KARADAN SÜPÜRME HAREKATIYLA TERÖRÜN KAFASI KOPARTILMALI"

Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristler gibi olmalıdır. Karadan süpürme harekatıyla terörün kafası kopartılmalı. Hiç bir terör örgütüne sessiz seyirci kalamayız, kalmayacağız. Türk milleti, kokuşmuş zillet zihniyetinden ibaret değildir. Hata yapmayın. Bunun bedelini Çanakkale'de ödediniz. İşbirlikçilerinize bakarak milletimizi çaresiz sanmayın. Hiçbir gafil, hiçbir hain, hiçbir zalim Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir.

Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. MHP ve Cumhur İttifakı alçak emellere asla izin vermeyecektir.

Sürekli olarak ülkem ve milletim, partim ve ben dememiz boşuna değildir. Küresel emperyalizme aman vermeyeceğiz. Bizim başarımız Cumhur İttifakı'nın başarısıdır."