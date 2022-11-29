Son dakika | Bartın’da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

SON DAKİKA | AFAD, JANDARMA, SAĞLIK VE İTFAİYE BÖLGEDE

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANAYE KALDIRILDILAR

Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.