Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

SURİYE'YE OLASI HERAKAT NE ZAMAN?

İbrahim Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye her zaman hazır ve nazırdır. Kendi önceliklerimiz konusunda hayata geçirilecek. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir.

"MUTABAKAT DEFALARCA İHLAL EDİLDİ"

YPG işine geldiğinde ABD, Rusya ve rejimle iş tutuyor.

İSTİHBARAT DÜZEYİNDE TEMASLARIMIZ OLUYOR

Suriye ile istihbarat düzeyinde temeslarımız hep devam ediyor. İstihbarat örgütlerinin görevidir bu. Hem Mısır'da hem Irak'ta ve diğer alanlarda bu durum zaten kontrol ediliyor. PKK hedeflerinin vurulması, rejim güçlerinin nereye kadar ilerleyeceği gibi konularda istihbarat örgütleri hareket ediyor. Başkan Erdoğan bu konuyu net ifade etti. 'Siyasi meselelerde çok uzun kırgınlıklar olmaz.' Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde bir görüşmenin farklı düzeylerde temasın zamanı geldiğinde olur.

SİSİ İLE GÖRÜŞME

Doha'daki o görüşmenin bir arka planı var. O orada ayaküstü alınmış bir karar değil. Biz onların orada olacağını biliyorduk. Katar emiri'nin de kolaylaştırıcı bir rolü oldu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'İn bazı görüşmeleri oldu. Mısır ile Türkiye'nin çıkarları ve beklentileri bu sürede daha yakın hale geldi. İki yıl mncesine kadar herkesin konuştuğu bir EASTMED projesi vardı. bu çok açıkça Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu bir platformdu. Türkiye'yi yanlızlaştırmak amaçlanıyordu. Ancak bu plan suya düştü. Yunanistan küçük bir ülke olarak büyük bir dalgayı arkasına alarak kendince meydan okumaya başladı. Bu dağıldı. Mısır da bunu gördü. Türkiye lmadan masada olmak mümkün değil. Yavaş yavaş Mısır yönetimi de Türkiye karşıtı ittifakların içinde olmamaya çalıştı. Biz Doha'da böyle bir temasın olacağını düşünmüştük.