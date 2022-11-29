Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.11.2022 19:01 Son Güncelleme: 29.11.2022 19:17

SON DAKİKA | DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.

AA
SON DAKİKA | DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

İstanbul'da silahlı terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Gülten Matur, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu belirlendi. Matur'un yakalanması için MİT ve terörle mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda Gülten Matur gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülten Matur, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından Gülten Matur, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheli Gülten Matur tutuklandı

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SON DAKİKA | DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
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