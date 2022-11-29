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Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:51 Son Güncelleme: 29.11.2022 09:00

SON DAKİKA | PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı

PKK’ya yönelik yürütülen çalışmalarda ‘Kadın alan yapılanması’ içerisinde örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda 50 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin çalışmalar kapsamında haklarında ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri olduğu belirlenirken, MASAK ve HTS çalışmaları sonucunda örgütün 'Kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı
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