Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:41

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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