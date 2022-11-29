Son dakika: Sahte doktor maaş aldı mı? Bakan Koca, Kabine Toplantısı sonrası merak edilen soruyu yanıtladı

Son dakika haberleri: Bakan Koca, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve bir iki gün içinde olayın daha net anlaşılmış olacağını söyledi.
Olayla ilgili nasıl tedbir alınacağını kamuoyu ile paylaşacakları ifade eden Bakan Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bakanlığın herhangi bir verisinde ismi olan birisi değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede bir şeklide uzman arkadaşa kendisini o sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Buna bizim 4 aylık bir zaman zarfında tolerans veya bir durumu bilememe noktasına gelmememiz gerekiyordu. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır" dedi.
GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Bakanlığın güçlü bir bilişim alt yapısı olduğunu ifade eden Koca, "YÖK dahil olmak üzere kayıt sisteminde bir iletişim içindeyiz. Sürekli takipteyiz. Burada bakanlığa sunulmuş herhangi bir evrak söz konusu değil. Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz" diye konuştu.
ÇİN'DEKİ DURUM BİZDE SÖZ KONUSU DEĞİL
Çin'de Kovid nedeniyle tekrar kapanmaların olmasının sorulmasına Bakan Koca şu şekilde yanıtladı: "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum.
Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim lüteratürüne girdi. Birçok çalışmamız saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilirler."
YERLİ KİT İLE HASTALIK AYRIMI YAPILACAK
Artan solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte Koronavirüs'ün bir birine karıştırıldığını ifade eden Bakan Koca, influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görüldüğünü belirtti. Taramalarda artık üçlü solunum yolu paneline bakacaklarını söyleyen Bakan Koca, yeni kitin bir ay içinde devreye gireceğinin müjdesini vererek, "Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Kovid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kit'ten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak.
O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek" açıklamalarında bulundu.