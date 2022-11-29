Son dakika: Sahte doktor maaş aldı mı? Bakan Koca, Kabine Toplantısı sonrası merak edilen soruyu yanıtladı

Son dakika haberleri: Bakan Koca, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve bir iki gün içinde olayın daha net anlaşılmış olacağını söyledi.

Olayla ilgili nasıl tedbir alınacağını kamuoyu ile paylaşacakları ifade eden Bakan Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bakanlığın herhangi bir verisinde ismi olan birisi değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede bir şeklide uzman arkadaşa kendisini o sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Buna bizim 4 aylık bir zaman zarfında tolerans veya bir durumu bilememe noktasına gelmememiz gerekiyordu. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır" dedi.