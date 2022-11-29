SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilidiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.