TBMM Başkanı Şentop, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

Heyetler arası görüşmede konuşan TBMM Başkanı Şentop, Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin bölge için de önemli olduğunu vurguladı.

"HÜKÜMETLER ARASI ÇABALARI DESTEKLİYORUZ"

Şentop, "Bölgemizde önemli krizler ortaya çıktı. Enerji ve tahıl krizinin dünyayı etkileyecek boyutta olduğunu görüyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye'nin Avusturya ile çok daha yakın çalışması sadece ikili değil bölgemiz için de çok daha iyi olacaktır. Hükümetler arası çabaları biz de Parlamento olarak destekliyoruz." dedi.

Parlamenter diplomasinin böylesi kriz dönemlerinde öne çıktığını kaydeden Şentop, "Böyle arayış dönemlerinde parlamenter diplomasinin daha faydalı sonuçlar verdiğini görüyoruz. (Parlamenter diplomasi) Çözümsüzlüklerin arttığı, arayışların olduğu dönemlerde çok daha önemli hale geliyor." diye konuştu.

Şentop, dünyanın yeni sınamaların yaşandığı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, AB'nin genişleme politikasının uzatmalı üyelik sürecine olumlu katkı sağlaması temennisini dile getirdi.