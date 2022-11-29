Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:25 Son Güncelleme: 29.11.2022 09:32

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyetin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İHA
Terör örgütü DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, yürütülen bir soruşturma nedeniyle bir süredir aranıyordu.

MİT VE EMNİYETİN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan aşırı sol terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu iddia edilmiş, bu çerçevede gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalanmıştı.

MİT ve Emniyetin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan Matur'un polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Örgüt sorumlusunun, sabah erken saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü ve buradan da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA