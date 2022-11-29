Terör örgütü DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, adliyeye sevk edildi

MİT VE EMNİYETİN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan aşırı sol terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu iddia edilmiş, bu çerçevede gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalanmıştı.