CHP’li Engin Altay ’Kulağı çekilmeli’ demişti! Meral Akşener’den Yavuz Ağıralioğlu’na gözdağı: Yufka yüreklilerin partide yeri yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı sert sözler kullanan Ağıralioğlu'nu ima eden Ağıralioğlu, "Yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN 'KULAĞINI ÇEKTİ'
Akşener'in, Yavuz Ağıralioğlu'na gözdağı verdiği açıklamalar şöyle:
Bu seçim milletimiz için ya köprüden önceki son çıkış ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı ve sımsıkı kenetlenmeliyiz. Türk Milleti'ni sevenler, birbirlerini sevmekte birleşmeye mecburdurlar. Hiçbir kardeşimizin bir diğer kardeşmizin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, vazgeçeceğimiz bir tek dava arkadaşımız da yoktur. Ama üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır."
ENGİN ALTAY 'KULAĞI ÇEKİLMELİ' DEMİŞTİ
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkmış, seçim için doğru karar verilmesi gerektiğini söylemişti. CHP'li Engin Altay ise, Akşener'e seslenerek, Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Ağıralioğlu ise, Altay'a tepki göstererek, daha muhalefetteyken bile kulağı çekilmeli denilmesinin çok tehlikeli bir anlayış olduğunu vurgulamıştı. Altay'a tepki gösteren Ağıralioğlu sert ifadeler kullanmıştı.