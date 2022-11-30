CHP’li Engin Altay ’Kulağı çekilmeli’ demişti! Meral Akşener’den Yavuz Ağıralioğlu’na gözdağı: Yufka yüreklilerin partide yeri yok

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN 'KULAĞINI ÇEKTİ'

Akşener'in, Yavuz Ağıralioğlu'na gözdağı verdiği açıklamalar şöyle:

Bu seçim milletimiz için ya köprüden önceki son çıkış ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı ve sımsıkı kenetlenmeliyiz. Türk Milleti'ni sevenler, birbirlerini sevmekte birleşmeye mecburdurlar. Hiçbir kardeşimizin bir diğer kardeşmizin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, vazgeçeceğimiz bir tek dava arkadaşımız da yoktur. Ama üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır."