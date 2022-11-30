Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da 12 milyarlık açılış yapacak

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 3 Aralık tarihinde Şanlıurfa'ya gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa programıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Haliliye Belediyesi Göbeklitepe Gastronomi Merkezinde gerçekleşirken basın toplantısında Başkan Kırıkçı, Kırıkçı, düzenlenen basın toplantısında cumartesi günü Şanlıurfa'ya gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 milyar liralık yatırımın açılışını yapacağını açıkladı.

Kırıkçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'yı çok özledi, gerek pandemi gerek bazı sebepler ile uzun süredir ilimize gelemeyen Cumhurbaşkanımız 3 Aralık günü Şanlıurfalılar ile bir araya gelecek. Burada toplu açılış töreni yapacak ve bu miting değildir. Fakat, açılış da olsa Cumhurbaşkanımızı sevenlerin katılımı yoğun olacağı için açılış miting havasında geçecektir. Tüm Şanlıurfalı vatandaşlarımızı bekliyoruz saat 13:00'ta Abide'ye bekliyoruz" dedi.