Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'yı ziyaret edecek
Giriş Tarihi: 30.11.2022 22:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık tarihlerinde 8'inci Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere İtalya'yı ziyaret edecek.

DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Roma'da düzenlenecek 8'inci Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek. 2 Aralık günü iştirak edeceği 'Özel Diyalog' oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin dış politikamız hakkında hitapta bulunacaktır. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'yı ziyaret edecek
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