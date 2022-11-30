Haberler Gündem Haberleri Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş
Giriş Tarihi: 30.11.2022 18:47

Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Düzce'ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, esnaf ziyaretinde bir gençle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

ENES GÜNEŞ
Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş

Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin üzerinden 8 gün geçti. Devlet kademesi ilk andan itibaren Düzceli vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Düzce'ye geldi.

Melen İdare Binası açılışına katılan İmamoğlu daha sonra Düzce merkeze gelerek burada ki esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kalabalık arasında bulunan bir genç, İmamoğlu'na ''Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil burası Düzce' dedi.

Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA