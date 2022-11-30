Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin üzerinden 8 gün geçti. Devlet kademesi ilk andan itibaren Düzceli vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Düzce'ye geldi.

Melen İdare Binası açılışına katılan İmamoğlu daha sonra Düzce merkeze gelerek burada ki esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kalabalık arasında bulunan bir genç, İmamoğlu'na ''Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil burası Düzce' dedi.

Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş | Video