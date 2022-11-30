Başkan Erdoğan duyurdu! Düzce ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi

Düzce'de geçtiğimiz hafta yaşanan 5.9 şiddetinde ki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yüzlerce binada hasar oluşurken, yüzlerce vatandaş ise çadır kentlerde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren Devletin tüm kademeleri vatandaşların mağdur olmaması için canla başla mücadelelerini sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce ilinin ''Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'' ilan edildiğini açıkladı.

"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" NEDİR?

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor. Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

-Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması

-Tarım ürünlerinden en az yüzde 3'ünün zarar görmüş olması,

-Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

-O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

-O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

-Ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması,

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.