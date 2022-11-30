Karanlıktan çıkmanın reçetesi bizi biz yapan değerlere sarılmak

Başkan Erdoğan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Afrika-Asya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası "İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri" çalıştayına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın İslam Alimleri Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği'nin de katıldığı çalıştayda okunan mesajında "İnsanı diğer canlılardan ayıran temel vasıfların ciddi yara aldığına şahit oluyoruz. Ürkütücü boyutlara varan İslam düşmanlığı, sosyal ve siyasi çalkantılar, masum çocukları hedef alan kanlı eylemler en çarpıcı örnekler. İnsan fıtratını hiçe sayan sapkın akımlar, küresel güçlerin de desteğiyle yayılmakta, aile kurumu zemin kaybetmekte, madde ve ekran bağımlılığı gençliği esir almakta. İnsanlığa yıllarca kurtuluş reçetesi olarak sunulan materyalist ideolojilerin çare olmadığı, bilakis insanlığı ekonomik, siyasi ve ahlaki olarak felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Şüphesiz insanlığı içine düştüğü karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan yegâne reçete, kadim değerlere sarılmak, bizi biz yapan hasletleri hatırlamak ve ihya etmektir" ifadeleri yer aldı.